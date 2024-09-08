عامر حسين: ردا على عقوبة الشحات.. رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة

وتحدث عامر حسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: ردا على عقوبة الشحات رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة".

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012