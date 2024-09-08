نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: العمل في لجنة المسابقات يحتاج تضحيات كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات، علي أنه لم يجد أحد لديه رغبة التعلم في لجنة المسابقات من أجل خلق كوادر قادرة على إدارة لجنة المسابقات من بعده.

عامر حسين: العمل في لجنة المسابقات يحتاج تضحيات كبيرة

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" بدأت مسيرتي في المسابقات من خلال العمل مراقبًا للمباريات في الدرجات الأدنى.

وأشار إلي أن تعلم العمل في لجنة المسابقات يحتاج تضحيات كبيرة، ولم يجد من لديه القدرة على ذلك حتى الآن، وكان يعمل في مباريات لا يتواجد فيها سوى 10 أفراد، وعندما تكون هناك مباريات لا يمكنه النوم من أجل متابعتها أيًا كانت المنافسة.

واختتم:" هناك إدارات تعمل في لجنة المسابقات ولكن لا تظهر للإعلام، وأنا لا ادير كل شيء بنفسي، ولكن الإشراف مهم للغاية ".