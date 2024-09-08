نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: حسام الزناتي كان يعتقد أن الأمور وردية في لجنة المسابقات.. وهناك أمور تتحكم في مواعيد المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات العمل في إدارة لجنة المسابقات ليس سهلًا، حسام الزناتي على سبيل المثال عمل لمدة عام فقط.

عامر حسين: حسام الزناتي كان يعتقد أن الأمور وردية في لجنة المسابقات

وأكد عامر حسين في تصريحات نلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد ان العمل في لجنة المسابقات ليس سهلا والدليل حسام الزناتي عمل لمدة عام ورحل دون تدخل من أحد وانتقل للعمل في الجونة.

واضاف: "الهجوم والضغط دفع الزناتي ان يرى عمله الآخر أهم مليون مرة".

وتابع: "حسام الزناتي كان يعتقد أن الأمور وردية واصطدم بنظام الكرة المصرية بعد أن كان يظن ان الأمر سهل مثلما يحدث في انجلترا وغيرها من الدوريات".

وأوضح: "هناك أمور تتحكم في مواعيد كرة القدم، قناتين فقط يذيعان الدوري، هناك 4 سيارات فقط لتقنية الفيديو، بجانب أحداث مثل انتخابات مجلس الشعب وغيره من المعطيات، مثل خوض 4 فرق مبارياتهم على نفس الملعب".



وتسأل عامر حسين: هل تواجد أحد من قبل وطلب العمل في لجنة المسابقات ورفضته؟ الباب مفتوح أمام أي شخص يريد العمل في اللجنة.



واختتم حديثه: "بدأت في إعادة لاعبين كرة قدم قدامى للعمل في مجال اللعبة من جديد، أتمنى أن يتقدم أي شخص للعمل والتعلم".