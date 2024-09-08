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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإفريقية عن مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات كأس أمم افريقيا والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

تم تقسيم 48 منتخبًا على 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحبة الأرض والجمهور.

بدأت المنتخبات مشوار التصفيات من أجل التأهل إلى البطولة التي ستقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

وسيتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الحالي، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام وتبدأ في سبتمبر الحالي وتنتهى في نوفمبر المقبل.

تقام الجولتان الأولى والثانية ما بين 2 و10 سبتمبر 2024 بينما تقام الجولتان الثالثة والرابعة ما بين 7 و15 أكتوبر 2024 بينما تقام الجولتان الخامسة والسادسة ما بين 11 و19 نوفمبر 2024.

تنقل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم:

- جامبيا وتونس الساعة 6 مساء بتوقيت مصر