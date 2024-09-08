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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل التأهل لنهائيات البطولة والتتويج بها.

من يتصدر هدافي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2025؟

يحتل حكيم زياش نجم منتخب المغرب صدارة جدول هدافي التصفيات الإفريقية برصيد هدفين وجاء اديمولا لوكمان نجم نيجيريا في المركز الثاني برصيد هدفين.

يحتل المصري رامي ربيعة المركز الخامس برصيد هدف حتى الآن ويطمح في زيادة عدد الأهداف من أجل قيادة الفراعنة للنهائيات والتتويج باللقب.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا حتى الآن..

1 - حكم زياش - المغرب - هدفين

2 - اديمولا لوكمان - نيجيريا - هدفين

3 - جيان فيليب كراسو - ساحل العاج - هدفين

4 - لويس مافوتا - جمهورية إفريقيا الوسطى- هدفين

5 - رامي ربيعة - مصر - هدف