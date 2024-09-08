نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد جامبيا في تصفيات أمم افريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب تونس الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره جامبيا مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 على ملعب "بن محمد العبدي"، وذلك في إطار الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويحتل نسور قرطاج صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب جامبيا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة تونس ضد جامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة تونس ضد جامبيا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد جامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

تذاع مباراة تونس ضد جامبيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.