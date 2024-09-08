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أحمد جودة - القاهرة - يشارك حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالمتحدة للخدمات الإعلامية و أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق فى جلسة حوارية تحت عنوان تغيير قواعد اللعبة وتأثير الشبكات الاجتماعية على المحتوى الرياضى والتى يديرها الإعلامى سيف زاهر.

حسام صالح وميدو فى جلسة حوارية عن تغيير قواعد اللعبة بمنتدى الإعلام الرياضى

كما شارك فى الجلسة كلا من، شريف حسن مدير ادارة الاعلام والتسويق الرقمى بالكاف ونشوى جاد رئيس مجلس ادارة watch it وغادة لبيب نائب وزير الاتصالات.

و يستعرض المنتدى مناقسة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

و يشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

و يشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايار الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

