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أحمد جودة - القاهرة - تجاهل ثنائي منتخب إنجلترا، ديكلان رايس وجاك غريليش، الاستقبال العدائي في دبلن وسجلا هدفين في فوز إنجلترا 2-0 على أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية، أمس السبت، وأكدا احترامهما للمنافس الذي دافعا عن ألوانه سابقًا.

ما سبب تعرض رايس وجريليش لصيحات الاستهجان في دبلن؟

ولعب رايس مع فريق الشباب الأيرلندي وشارك في 3 مباريات مع المنتخب الأول للبلاد قبل أن يغير انتماءه في قرار لا يزال العديد من المشجعين الأيرلنديين يجدون صعوبة في تقبله.

ومع كل لمسة لرايس يتعرض لصيحات الاستهجان من جانب قطاعات من الجماهير المحلية، لكنه لم يهتم كثيرًا ومنح إنجلترا التقدم لكنه لم يحتفل بالهدف ليس فقط بسبب الوقت الذي قضاه في اللعب مع الفريق المنافس.

وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس: "جدتي وجدي من جهة والدي جميعهم أيرلنديون، لقد توفوا وليسوا هنا بعد الآن، لذلك أعتقد أن الاحتفال سيكون تصرفًا غير محترم، لم أرغب في فعل ذلك".

وأضاف: "لقد أمضيت وقتا رائعًا في اللعب مع أيرلندا سواء في الفريق الأول أو تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، لقد كانت ذكريات رائعة تعيش معي، ليس لدي كلمة سيئة أقولها وأتمنى لهم كل التوفيق كما أفعل مع أي شخص آخر".

كما مثل غريليش، الذي سجل الهدف الثاني لإنجلترا، إيرلندا على مستوى الشباب ولم تكن الأجواء في الملعب مفاجئة.

وقال غريليش لقناة (آي.تي.في): "لقد كان ما توقعناه أنا وديكلان، ليس لدينا ما نقوله بشكل سيء، لقد استمتعنا بوقتنا باللعب مع أيرلندا سابقًا، لقد فعلت ذلك بالتأكيد، ولدي الكثير من الأيرلنديين في عائلتي، لذلك لا يوجد أي ضغينة من جانبي على الإطلاق".