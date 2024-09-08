نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: مانشستر سيتي يستهدف ضم جمال موسيالا.. فيشاجيس: ريال مدريد يسعى لضم ويليام ساليبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 8-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يقترب مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، 24 عامًا، من الاتفاق على عقد جديد سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا لديهم. (ماركا - بالإسبانية)

من المتوقع أن يحتوي عقد هالاند الجديد على شرط جزائي سيكون في متناول ريال مدريد إذا أرادوا التعاقد معه في المستقبل. (ميل)

يستهدف ريال مدريد التحرك من أجل ضم المدافع الفرنسي ولاعب أرسنال البالغ من العمر 23 عامًا ويليام ساليبا. (فيخاجيس - بالإسبانية)

يفكر مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو في التحرك من أجل ضم الجناح البرازيلي أنتوني، 24 عامًا، من مانشستر يونايتد، إذا لم تتحقق صفقة مهاجم نوتنغهام فورست السويدي أنتوني إلانجا، 22 عامًا. (إيقاف التسلل)

سيحاول نيوكاسل التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جوهي، 24 عامًا، في صفقة مخفضة في يناير عندما يتبقى له 18 شهرًا في عقده، لكن النسور سيصمدون للحصول على تقييمهم للاعب إنجلترا الدولي. (فوتبول إنسايدر)

مانشستر سيتي يستهدف ضم جمال موسيالا

لم يستبعد مهاجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا، الذي يحظى بإعجاب مانشستر سيتي، الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وينتهي عقد الجناح الألماني البالغ من العمر 21 عامًا في يونيو 2026. (الصن)

قال المدافع الألماني جوناثان تاه، 28 عامًا، إنه لن يمدد عقده مع باير ليفركوزن الذي يستمر حتى صيف 2025، وأكد أن بايرن ميونيخ كان من بين الأندية التي أرادت التعاقد معه في الصيف. (90 دقيقة)

قد يضطر ليفركوزن إلى بيع تاه بسعر مخفض خلال فترة الانتقالات الشتوية لمنع المدافع من المغادرة مجانًا عندما ينتهي عقده الصيف المقبل. (فيخاجيس - بالإسبانية)

لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو أصبح وكيلًا حرًا بعد رحيله عن يوفنتوس، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لا ينوي الانتقال إلى نادٍ في تركيا. (فابريزيو رومانو)