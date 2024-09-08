نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الإفريقية عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب، حيث تكون هناك مباريات قوية ومثيرة على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

يعد منتخب كوت ديفوار حامل لقب آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا بعدما توج بها على أرضه وأمام جماهيره على حساب منتخب نيجيريا.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

تم تقسيم 48 منتخبًا على 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحبة الأرض والجمهور.

ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا حتى الآن..

المجموعة الأولى:

1- تونس 3 نقاط

2 - جامبيا نقطة واحدة

3 - جزر القمر نقطة واحدة

4 - مدغشقر صفر نقاط

المجموعة الثانية:

1 - المغرب 3 نقاط

2 - إفريقيا الوسطى 3 نقاط

3 - ليسوتو صفر نقاط

4- الجابون صفر نقاط

المجموعة الثالثة:

1 - مصر 3 نقاط

2-موريتانيا 3 نقاط

3- بتسوانا صفر نقاط

4- الرأس الأخضر صفر نقاط

المجموعة الرابعة:

1 - نيجيريا 3 نقاط

2- رواندا نقطة واحدة

3- ليبيا نقطة واحدة

4- بنين صفر نقاط

المجموعة الخامسة:

1- الجزائر 3 نقاط

2 - ليبيريا نقطة واحدة

3- توجو نقطة واحدة

4 - غينيا الاستوائية صفر نقاط

المجموعة السادسة:

1- السودان 3 نقاط

2- أنجولا 3 نقاط

3- غانا صفر نقاط

4 - النيجر صفر نقاط

المجموعة السابعة:

1- كوت ديفوار 3 نقاط

2- تشاد نقطة واحدة

3- سيراليون صفر نقاط

4- زامبيا صفر نقاط

المجموعة الثامنة:

1 - جمهورية الكونغو 3 نقاط

2 -تنزانيا نقطة واحدة

3- إثيوبيا صفر نقاط

4- غينيا صفر نقاط

المجموعة التاسعة:

1 - غينيا بيساو 3 نقاط

2 - موزمبيق نقطة واحدة

3 - مالي صفر نقاط

4 - إسواتيني صفر نقاط

المجموعة العاشرة:

1 - الكاميرون 3 نقاط

2-كينيا نقطة واحدة

3- زيمبابوي صفر نقاط

4 - نامبيا صفر نقاط

المجموعة الحادية عشر:

1-الكونغو 3 نقاط

2 - أوغندا نقطة واحدة

3- جنوب إفريقيا صفر نقاط

4 -جنوب السودان صفر نقاط

المجموعة الثانية عشر:

1-بوروندي 3 نقاط

2 - بوركينا فاسو نقطة واحدة

3 - السنغال صفر نقاط

4 - مالاوي صفر نقاط