دي لافوينتي يستقر على تشكيل إسبانيا لمواجهة سويسرا اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، على تشكيل الماتادور لمواجهة نظيره المنتخب السويسري، مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة إسبانيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره السويسري في دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب جنيف.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة سويسرا

فى حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: كوكوريلا، إيمريك لابورت، لو نورماند، داني كارفاخال.

خط الوسط: فابيان رويز، مارتن زوبيميندي، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، أيوزي بيريز، لامين يامال

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يتم بث مباراة إسبانيا ضد سويسرا عبر قناة beIN Sports 1HD.