نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يختار البديل المناسب لفان دايك تحسبًا لانتقاله إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ليفربول بدأ في البحث عن بديل محتمل لمدافع الفريق فيرجيل فان دايك، تحسبًا لرحيله في نهاية الموسم الحالي، عندما ينتهي عقده.

يشار إلى أن العقد الحالي لفان دايك مع ليفربول سينتهي في يونيو 2025، أي مع نهاية الموسم المقبل. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد بين فان دايك وإدارة النادي، وهذا ينطبق أيضًا على الثنائي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

ووفقًا لشبكة "CaughtOffside" الإنجليزية، فإن ليفربول يشعر بالقلق من احتمال رفض فان دايك تجديد عقده والانتقال إلى الدوري السعودي إذا تلقى عرضًا مغريًا. يُعتقد أن فان دايك، نظرًا لتقدمه في العمر (33 عامًا)، قد يكون عرضًا طويل الأمد غير مضمون في ظل عدم اليقين حول مستقبله.

في هذا السياق، حدد ليفربول البديل المناسب لفان دايك، وهو جليسون بريمر، مدافع يوفنتوس ومنتخب البرازيل. يُعتبر بريمر من أبرز المدافعين في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى يوفنتوس قادمًا من تورينو في عام 2022. وقد ساهم بريمر في الحفاظ على نظافة شباك يوفنتوس في المباريات الثلاثة الأولى من الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

على الرغم من رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع بريمر هذا الصيف، فقد رفض اللاعب العرض ووقع عقدًا طويل الأمد مع يوفنتوس يمتد حتى 2029، مع وجود شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، والذي سيتم تفعيله في عام 2025.