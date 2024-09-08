نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يؤكد: هذا هو موسمي الأخير مع ليفربول ولم يصلني أي عرض لتجديد العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم المصري محمد صلاح أنه يخوض موسمه الأخير مع ليفربول، مشيرًا إلى أن النادي لم يقدم له عرضًا لتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2025.

جاء هذا الإعلان بعد تألقه في مباراة فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين.

قال صلاح: "نتيجة رائعة. الجميع يعرف أن مباراة الديربي مهمة للجمهور والمدينة. يجب علينا الاستمرار، وإذا كنا نريد المنافسة على الدوري، علينا الفوز بكل مباراة."

وأضاف: "تمكنت من المشاركة في الأهداف الثلاثة، لذا أنا سعيد بذلك. المدرب يفضل الضغط العالي، وقد ارتكب الخصم خطأين استغللناهما، وكان ذلك جزءًا من خطتنا."

وتابع: "مع المدرب السابق يورغن كلوب، كنا دائمًا نسعى لاستعادة الكرة في أعلى نقطة ممكنة في الملعب. الوضع الآن مشابه تمامًا لما كان عليه قبل 7 سنوات، ولكن المدرب الحالي آرني سلوت لديه نظامه الخاص، ونحن نحاول التكيف معه."

وأشار صلاح إلى أنه قضى صيفًا جيدًا ووقتًا طويلًا في التفكير بشكل إيجابي، قائلًا: "هذا آخر عام لي مع النادي وأريد الاستمتاع به. أشعر بأنني حر في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث العام المقبل."

عندما سُئل صلاح عن كون المباراة سهلة، أجاب: "أتفق معك، فوجئت قليلًا. كان من الممكن أن تنتهي المباراة بخمسة أو ستة أهداف."

وأضاف: "يأتي المدرب الجديد بأسلوبه ويريد من الجميع التكيف، وقد عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين البارزين، قائلًا: عليكم تقديم مثال للاعبين الأصغر سنًا."

وتابع: "كي أكون منصفًا، قد تكون هذه المباراة الأخيرة التي ألعب فيها في أولد ترافورد. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود. الأمر لا يعود لي، بل للنادي."