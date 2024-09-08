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أحمد جودة - القاهرة - توجهت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني إلى بتسوانا لمواجهتها في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.
بعثة منتخب مصر تتوجه لبتسوانا يوم الثلاثاء المقبل
وتستغرق رحلة سفر بعثة منتخب مصر من مطار القاهرة إلى بتسوانا قرابة الـ 9 ساعات.
يرافق بعثة منتخب مصر الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.