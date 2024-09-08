أحمد جودة - القاهرة - توجهت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني إلى بتسوانا لمواجهتها في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة منتخب مصر تتوجه لبتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع