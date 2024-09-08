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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن التصريحات التي أطلقها محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي أمس تدل على وجود اختلاف كبير في التفكير بين كولر المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط.

شبانة: تصريحات محسن صالح تكشف عن "أزمة تواصل" بين كولر والتخطيط



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تصريحات محسن صالح والتي أكد فيها أن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب مثله مثل باقي لاعبي الفريق في المستوى بخلاف ما يراه كولر باه اللاعب يمثل إضافة كبيرة لخط الوسط هو أكبر دليل على اختلاف التفكير بين اللجنة وكولر.

واضاف بأن قرار محمود الخطيب رئيس النادي بعدم أي تواصل أي فرد من اللجنة مع كولر إلا من خلاله هو تأكيد على توتر العلاقة بين الطرفين.

