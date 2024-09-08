فيرجل فان دايك يحسم مصيره مع منتخب هولندا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي الهولندي فيرجل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، بعد فوز منتخب بلاده أمس علي منتخب البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

قائد ليفربول الإنجليزي يكشف عن حلمه بالتواجد في كأس العالم القادم

وقال مدافع ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية، "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج أمام إنجلترا في مباراة اليورو 2024، كنت مليئًا بالعاطفة، أتفهم أنني ربما كنت سأبدو وكأنني لعبت مباراتي الأخيرة، لكنني مقاتل، أنا محارب، ولن أقول أبدًا "لا" للمنتخب الوطني".

وأضاف فان ديك، "أريد أن أشارك في كأس العالم القادم، أعلم أنني مازالت جيدًا بما يكفي، أنا قائد ليفربول، وأشعر أنني ممتاز جسديًا بينما أتحسن بالكرة أيضًا".

ويستعد منتخب هولندا لملاقاة نظيره المنتخب الألماني يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

