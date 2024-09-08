مانشستر سيتي يضغط على جوارديولا لتجديد عقده.. ومفاجأة بشأن خليفته

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو نادي مانشستر سيتي، لإقناع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بالبقاء وتجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، أي حتى 30 يونيو 2026.

مانشستر سيتي يسعى لإقناع جوارديولا بالبقاء

أفاد سيمون ميلوك التابع لصحيفة “ميرور” البريطانية بإن إدارة مانشستر سيتي لا زالت تسعي لإقناع بيب جوارديولا لتجديد عقده والاستمرار في قيادة الفريق فترة أخرى.

وطلب الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي، من خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة، بذل كل ما في وسعه لإبقاء بيب جوارديولا مع الفريق الإنجليزي بعد عام 2025.

وأوضح المصدر ذاته إن حال قرر جوارديولا ترك مانشستر سيتي في منتصف العام المقبل، بعد نهاية عقده، سيتم منح خليفته ما يزيد عن 300 مليون جنيه إسترليني ليتمكن من استهداف أفضل اللاعبين في العالم في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان جوارديولا قد تولى قيادة مانشستر سيتي في 2016، ونجح في وضع الفريق السماوي على منصات التتويج كل عام في البطولات المحلية، كما نافس بقوة أوروبيًا.