عاجل.. تحرك مفاجئ من الزمالك بعد اقتراب آرون بوبيندزا من الدوري الروماني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي خالد الغندور عن خطوة جديدة من نادي الزمالك تجاه اللاعب الدولي الجابوني آرون بوبيندزا، الذي يقترب من الانضمام إلى نادي ستيوا بوخارست الروماني.

تحرك مفاجئ من الزمالك تجاه آرون بوبيندزا

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي ستيوا بوخارست ينتظر وصول بوبيندزا إلى العاصمة بوخارست لإتمام إجراءات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي هذا السياق، كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "المهندس هاني برزي يرسل تذاكر الطيران للجابوني آرون بوبيندزا".

يأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب مميزين استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، ومن أبرز هذه المنافسات مباراة كأس السوبر القاري ضد النادي الأهلي، والمقرر إقامتها في 27 سبتمبر الجاري.