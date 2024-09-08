هدف مانشستر سيتي.. موسيالا يحدد موقفه من الذهاب إلى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني الدولي جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، موقفه من فكرة الذهاب إلى الدوري الإنجليزي، حال وصول عرض مناسب له في المرحلة المقبلة.

جمال موسيالا يفتح الباب لقدومه إلى الدوري الإنجليزي

يدخل جمال موسيمالا، ضمن اهتمامات إدارة مانشستر سيتي، التي تسعى لتدعيم صفوف كتيبة المدرب بيب جوارديولا بأهم المواهب حول العالم، للمنافسة بقوة على مختلف البطولات.

وحسب شبكة “WELT AM SONNTAG”، فإن جمال موسيالا الذي يحظى بإعجاب مانشستر سيتي لا يستبعد خطوة الانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

ويرتبط جمال موسيالا، البالغ من العمر 21 عامًا، بعقدٍ مستمر مع بايرن ميونخ لمدة موسمين، أي ينتهي في يونيو 2026.

ويشارك موسيالا مع فريق بايرن ميونخ الأول، منذ 2020، وقد خاض 166 مباراة بكل البطولات وسجل اللاعب 44 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة لزملائه.