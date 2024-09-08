نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يتعاقد مع جناح مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي سموحة في الحصول علي خدمات محمد فاروق جناح مودرن سبورت السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع جناح مودرن سبورت السابق صباح اليوم علي عقود انتقاله إلي الأمواج الزرقاء لمدة موسمين، بعد الاتفاق علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

سموحة يضم محمد فاروق لمدة موسمين

وانتقل محمد فاروق البالغ من العمر 34 عاما، إلي سموحة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق مودرن سبورت مع نهاية الموسم الماضي.

وكان محمد فاروق قريبا من الانتقال إلي صفوف الاتحاد السكندري، إلا أن إدارة سموحة نجحت في إقناع اللاعب بالانضمام إلي صفوف الفريق.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادا لخوض مواجهات الموسم الجديد 2024- 2025.

