نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات مصر ضد بوتسوانا قبل صدام تصفيات أمم إفريقيا 2025.. لمن الغلبة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لملاقاة نظيره منتخب بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وستقام مباراة مصر ضد بوتسوانا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بالفوز على نظيره الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، بينما خسر منتخب بوتسوانا أمام منتخب موريتانيا بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات مصر ضد بوتسوانا

يتفوق منتخب مصر تاريخيًا على نظيره البوتسواني، حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في 4 مباريات من أصل 6 مواجهات جمعتهما، وحسم التعادل مباراتين ولم يخسر منتخبنا أي مباراة.

وجاءت المواجهات بين مصر وبوتسوانا بواقع مباراتين وديتين، بالإضافة إلى 4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا فاز الفراعنة في 3 مباريات وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة.

حافظ منتخب مصر على نظافة شباكه في 5 مباريات خلال مواجهاته السابقة ضد منتخب بوتسوانا، مقابل "كلين شيت" وحيد للمنتخب البوتسواني.

محمد فضل مهاجم الأهلي السابق هو صاحب أول أهداف منتخب مصر في مرمى بوتسوانا، وذلك في مباراتهما الثانية بتاريخ 13 أكتوبر 2007، بعد انتهاء لقائهما الأول بالتعادل السلبي.

سجل منتخب مصر 7 أهداف في شباك منتخب بوتسوانا، بينما استقبلت مرمى الفراعنة هدف وحيد، ويعد محمد صلاح هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين.

آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت مباراة ودية أقيمت بتاريخ 14 أكتوبر لعام 2019 وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد.

