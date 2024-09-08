نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع طارق علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع طارق علاء قادما من نادي سموحة، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

بيراميدز يعلن التعاقد مع طارق علاء

جاء ذلك في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وستكون البداية خلال شهر سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني.

طارق علاء من مواليد 5 يناير 2002، ويبلغ من العمر 22 عاما، ولعب خلال الموسم الماضي 26 مباراة مع نادي سموحة في الدوري الممتاز، وكذلك مباراتين في بطولة كأس مصر، و3 لقاءات في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.