باولينيو لاعب برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم بشكل نهائي وهو في عمر الـ36 عامًا.

باولينيو يعتزل لعبة كرة القدم

نشر باولينيو صاحب القميص رقم “8”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو كشف خلاله عن قرار اعتزاله كرة القدم.

لعب باولينيو خلال مشواره الكروي، للعديد من الأندية أبرزها برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي والأهلي السعودي وكورينثيانز البرازيلي.

بدأ باولينيو، مسيرته الكروية مع ب أو دي أكاكور في 2004 وبعدها مثل فيلنيوس ثم وودج وباو دي أسوكر وبراجانتينو وبعدها انتقل إلى كورينثيانز من 2010 لـ2013.

وانضم باولينيو إلى توتنهام في أولى تجاربه الأوروبية عام 2013 واستمر معه عامين قبل أن ينتقل إلى غوانغجو الصيني ومنه إلى برشلونة الإسباني الذي مثله في الفترة من 2017 حتى 2019.

وخاض باولينيو، تجربة احترافية قصيرة مع الأهلي السعودي في 2021 وبعدها عاد إلى كورينثيانز.