الرياضة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، سفر بعثة الأبيض إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل.

الزمالك يكشف موعد سفره إلى كينيا

يستعد الزمالك، لخوض مباراة قوية أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع فريق الشرطة الكيني يوم  14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.  على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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