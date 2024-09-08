الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر على إنجازاتهم في بارالمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تهنئة الأبطال المصريين الذين حققوا إنجازات وميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الحالية والتي أقيمت خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي بيان رسمي قال الرئيس السيسي:

أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في الفعاليات الدولية، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب البارالمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتًا أن المصريين قادرون دومًا على التحدي وتخطي الصعاب، فحقًا إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.

