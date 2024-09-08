الرياضة

ديشامب لمنتقديه: مبابي ليس مهاجما صريحا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن أسباب الخسارة الكبيرة أمام إيطاليا 1-3، في مستهل مشوار الفريق في دوري الأمم الأوروبية.

قال ديشامب عبر برنامج تيليفوت المذاع على قناة TF1: "من يتوقع أن مبابي مهاجم صريح فهو مخطئ، الأمر يتعلق بتنظيم خطوط الفريق حوله بشكل جيد، سأبقى ملتزمًا بهدف توزيع وقت اللعب".

ديشامب لمنتقديه: مبابي ليس مهاجمًا صريحًا
 


وزاد ديشامب عن خسارة فرنسا أمام إيطاليا: "عانينا من عجز واضح، لذا علينا التحسن في المباراة المقبلة".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة قوية أمام بلجيكا غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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