ديشامب لمنتقديه: مبابي ليس مهاجما صريحا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن أسباب الخسارة الكبيرة أمام إيطاليا 1-3، في مستهل مشوار الفريق في دوري الأمم الأوروبية.

قال ديشامب عبر برنامج تيليفوت المذاع على قناة TF1: "من يتوقع أن مبابي مهاجم صريح فهو مخطئ، الأمر يتعلق بتنظيم خطوط الفريق حوله بشكل جيد، سأبقى ملتزمًا بهدف توزيع وقت اللعب".

ديشامب لمنتقديه: مبابي ليس مهاجمًا صريحًا





وزاد ديشامب عن خسارة فرنسا أمام إيطاليا: "عانينا من عجز واضح، لذا علينا التحسن في المباراة المقبلة".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة قوية أمام بلجيكا غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.