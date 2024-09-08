عاجل.. صدمة في ريال مدريد بشأن مدة غياب ميليتاو

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي ريال مدريد، صدمة قوية بعد إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

مدة غياب ميليتاو عن ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد اليوم، التقرير الطبي لإصابة لاعبه ميليتاو لكن دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وجاء في التقرير الطبي الذي نشره نادي ريال مدريد: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية بسبب حمل زائد في المستقيم الأمامي للساق اليمنى. في انتظار تطور الحالة”.

وحسب الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز فإن ميليتاو قد أجرى اليوم فحوصات طبية، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ10 أيام تقريبًا.

ويعتبر غياب ميليتاو، بمثابة ضربة موجعة لكتيبة ريال مدريد مع بداية الموسم الجاري، في ظل حالة النقص بمركز قلب الدفاع بالفريق.