عاجل.. خبير لوائح يوضح موقف بوبيندزا القانوني حال عدم انتقاله إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر العمايرة، الخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفاصيل بشأن الوضع القانوني للاعب الجابوني آرون بوبيندزا، بعد ظهور أخبار عن احتمال انتقاله إلى نادي رابيد بوخارست الروماني بدلًا من استكمال انتقاله إلى نادي الزمالك، على الرغم من توقيعه واستلامه لمقدم العقد من النادي الأبيض.

موقف بوبيندزا القانوني حال عدم انتقاله إلى الزمالك

وفي هذا السياق، قدم العمايرة توضيحات قانونية حول موقف بوبيندزا، حيث صرح عبر حسابه الرسمي: «بخصوص آرون بوبيندزا، الذي يؤكد مسؤولو الزمالك أنهم تعاقدوا معه وتلقى النادي بطاقته الدولية، فإن طلب البطاقة الدولية للاعب من آخر اتحاد سجل به لا يتم إلا بعد أن يكمل النادي الجديد جميع الإجراءات عبر النظام الإلكتروني، مثل إدخال تفاصيل العقد».

وأضاف العمايرة: «إذا وصلت البطاقة الدولية، فهذا يعني أن جميع الإجراءات قد انتهت، وبالتالي فإن بوبيندزا قد أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الزمالك».

وتابع العمايرة: «إذا وقع اللاعب مع أي نادي آخر، فسيكون ذلك بمثابة فسخ لعقد الزمالك، ومن حق النادي الأبيض تقديم شكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

وفيما يتعلق بالفرق بين اتفاقية التعاقد والعقد الرسمي، أوضح العمايرة أن الاتفاقية التي تحتوي على شروط التعاقد والأطراف المعنية وتوقيعاتهم ومدة العقد والرواتب تعتبر ملزمة، ولكن اللاعب لن يتمكن من المشاركة محليًا إلا بعد توقيعه على العقد الرسمي الخاص بالاتحاد المحلي من أربع نسخ».

واختتم العمايرة حديثه بالتأكيد على أن الاتفاقية ملزمة مثل العقد الرسمي، وفي حال توقيع اللاعب لنادٍ آخر، قد يتعرض للإيقاف لمدة أربعة أشهر على الأقل إذا قدم الزمالك شكوى إلى الفيفا.