غزل المحلة يزيح الستار عن شعاره الجديد

وليتماشى مع خطـة التطوير الشـاملة التي تجري الآن على قدم وسـاق في كل القطاعات والمنشآت الرياضيـة.

يـأتي تحديث الشعار ليتناسب مع رؤى وطموحات مجلس إدارة الشركة خاصة بعد انفصال قطاع الكـرة بشكل رسمي عن شركة مصر للغزل والنسيج العريقـة؛ ليصبح كيانًا مستقلًا يرث تاريخ عظيم وطموحات كبيـرة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع