هل يعتزل حجازي دوليا بعد أزمته الأخيرة مع حسام حسن؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من اللاعب أحمد حجازي، مدافع فريق نادي نيوم السعودي والمنتخب المصري، حقيقة اعتزال اللاعب دوليا بعد أزمته الأخيرة مع حسام حسن في منتخب مصر.

وظهر أحمد حجازي غاضبا أثناء مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام منتخب كاب فيردي، وذلك بعد جلوسه على دكة البدلاء خلال المواجهة.

وحدثت مشادة بين أحمد حجازي وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر أثناء الشوط الثاني من مباراة كاب فيردي، الأمر الذي جعل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يستبعد اللاعب من قائمة المنتخب لمواجهة بوتسوانا، وذلك وفقا لما أعلنه اللاعب.

وأوضح المصدر، أن أحمد حجازي يستبعد فكرة الاعتزال الدولي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأمور في طريقها إلى الحل بين جميع الأطراف.

ويلتقي منتخب مصر أمام منافسه منتخب بوتسوانا، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الإفريقية.

وكان قد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، على أرضية استاد القاهرة.