نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن رمضان يقود تونس لتجاوز جامبيا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب تونس، خارج أرضه، على مضيفه جامبيا بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

نتيجة مباراة تونس وجامبيا اليوم

حل منتخب تونس، ضيفًا على جامبيا مساء اليوم الأحد، واستطاع “النسور” تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وتقدم علي عبدي، بهدف أول لصالح منتخب تونس بالدقيقة “11” قبل أن يرد سريعًا علي سوي بالتعادل لأصحاب الأرض بعد مرور 3 دقائق.

وتمكن محمد علي بن رمضان، من تسجيل هدف الفوز لمنتخب تونس أمام جامبيا، في الدقيقة “75”.

ترتيب مجموعة تونس بعد الفوز على جامبيا

1- تونس: 6 نقاط

2- جامبيا: نقطة

3- جزر القمر: نقطة

4- مدغشقر: نقطة