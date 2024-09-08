نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة تونسية مفاجئة في الطريق إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الزمالك، للتعاقد مع لاعب منتخب تونس وذلك في إطار تحركات إدارة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الزمالك يفاوض نعيم السليتي

كشف موقع “استاد الدوحة”، إن نادي الزمالك يعمل على ضم الجناح التونسي نعيم السليتي لاعب الأهلي القطري السابق وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدم نادي الزمالك، بعرض إلى نعيم السليتي الذي لا يرتبط بعقدٍ مع أي نادٍ بالوقت الحالي منذ فسخ عقده مع الأهلي القطري عقب تعرضه لإصابة خلال المعسكر الخارجي التحضيري للموسم الجديد.

وأحرز نعيم السليتي، 10 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة مع الأهلي بدوري نجوم قطر، الموسم الماضي.

وخاض السليتي، عدة تجارب احترافية حيث لعب لأندية سيدان والنجم الأحمر وليل وديجون والاتفاق السعودي.