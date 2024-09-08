نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالزمالك: صديق أجولا يرحب بالإنضمام إلى القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات صديق أجولا لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التعاقد مع صديق أجولا، وذلك من أجل تدعيم الجبهة اليسرى الهجومية للفريق بالموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك قد تواصل بشكل رسمي مع صديق أجولا، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الصيف، مشيرا إلى أن اللاعب رحب بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر، أن اللاعب قد أبلغ مسؤولي نادي الزمالك بضرورة إنهاء الأمور مع إدارة فريق سيراميكا كليوباترا، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعقد رفقة الفريق.

واختتم المصدر، أن صفقة إنتقال صديق أجولا إلى الزمالك، تتوقف على نادي بيراميدز، وذلك بعدما أنهى كافة الأمور المادية والتعاقدية مع إدارة سيراميكا، مضيفا أنه في حال فشل إنتقال أجولا إلى بيراميدز، سيكون نادي الزمالك وجهة اللاعب المقبلة.