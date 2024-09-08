دوري الأمم الأوروبية.. الدنمارك تحتفظ بالصدارة من بوابة صربيا

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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب الدنمارك انطلاقته القوية ببطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه الثاني تواليًا، وهذه المرة بهدفين دون رد على منتخب صربيا، اليوم الأحد، في ثاني جولات المجموعة الرابعة، ليؤكد حفاظه على الصدارة.

تقمص دور البطولة في اللقاء الذي احتضنه ملعب باركن أرينا في العاصمة كوبنهاغن، نجم ومهاجم لايبزيغ الألماني، يوسف بولسن، الذي صنع الهدف الأول لألبرت غرونبيك في الدقيقة 36، قبل أن يتكفل بنفسه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61.

بثنائية نظيفة.. الدنمارك تحتفظ بالصدارة من بوابة صربيا



وبهذه النتيجة يواصل المنتخب الإسكندنافي انتصاراته، بعد أن سهل مشواره في المجموعة بفوز مستحق على سويسرا بنفس النتيجة.

وضمن منتخب الدنمارك صدارته للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بعد جولتين، وقبل استئناف المباريات بالجولة الثالثة في أكتوبر المقبل بمواجهة من العيار الثقيل أمام إسبانيا، التي ستختتم مباريات الجولة الثانية الليلة أمام سويسرا، بحثًا عن الانتصار الأول بعد التعادل في المباراة الافتتاحية أمام صربيا، بينما توقف رصيد المنتخب البلقاني عند نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.