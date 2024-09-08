نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع عن ضم لاعب مونشنجلادباخ خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن فكرة التعاقد مع لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستقر مسؤولو النادي الأهلي بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق، على عدم التعاقد مع مصطفى أشرف جناح فريق بروسيا مونشنجلادباخ، خلال فترة الميركاتو الحالي.

وكانت قد ظهرت تقارير، تشير باقتراب إنضمام مصطفى أشرف إلى صفوف النادي الأهلي، بعد ترحيب من المدرب السويسري، المدير الفني للفريث بالتعاقد مع اللاعب.

وكان قد طلب المدرب السويسري، التعاقد مع لاعب يشغل مركز الجناح الأيسر، من أجل تعويض رحيل أحمد عبدالقادر الذي انتقل إلى صفوف فريق قطر القطري.

بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر، ليكون بديلا للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بسبب ضغط المبارايات الذي سيواجه الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

ونجح النادي الأهلي في الحصول على خدمات الرباعي عمر الساعي والمغربيين أشرف داري ويحيى عطية الله، بالإضافة إلى المدافع القطري المصري يوسف أيمن، في فترة الانتقالات الحالية.