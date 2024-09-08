نجم الزمالك السابق: الساعي موهبة واعدة وكولر يعتمد على الأداء لا الأسماء

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي خالد الغندور بأداء عمر الساعي، الوافد الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يُبشر بمستقبل واعد.

الغندور: الساعي نال إعجاب جماهير الأهلي

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور مع خالد الغندور" أن الساعي أظهر مستوى جيدًا خلال المباراة الودية أمام وادي دجلة، مما أثار إعجاب جماهير الأهلي".

وأضاف الغندور أن التعليقات حول مشاركة الساعي تؤكد أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله قادرًا على حجز مكان ثابت في تشكيل الأهلي.

وأختتم الغندور حديثه بالإشادة بالمدير الفني مارسيل كولر، مؤكدًا أن الأخير لا يهتم بالأسماء أو الأعمار، بل يعتمد فقط على اللاعبين الذين يقدمون الأداء المطلوب ويحققون النتائج المنتظرة.