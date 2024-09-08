نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يناقش الصفقات ومصير كهربا وحمزة علاء في جلسة مع مسؤولي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استغل حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم لعقد جلسة مع المسؤولين بالنادي.

وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" كولر عقد جلسة مع المسؤولين في النادي الأهلي وتم الحديث في العديد من الملفات وأهمها الصفقات".

وتابع الغندور:" زي ما أكدنا امبارح كولر بيطالب بالتعاقد مع مهاجم وجناح خلال الأيام المتبقية وإدارة الاسكوتنج هتعرض عليه خلال ساعات عدد من اللاعبين".

وأكمل:" بجانب الحديث عن مستقبل حمزة علاء حارس الأهلي والمنتخب الأولمبي والي ظهر في الأولمبياد بمستوى مميز ووجود عروض استعارة له أبرزها من سيراميكا كليوباترا ".

وأختتم:" وبناء على اجتماع اليوم ايضا هيتم حسم موقف كهربا وعرض الحزم بجانب حسم ملف محمد زعلوك بالاستمرار مع الفريق أو الخروج للاعارة مجددًا".