نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر خليل: غزل المحلة أنهى ملف حراسة المرمى بأفضل شكل ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس تامر خليل، نائب رئيس النادي والمنسق العام أن غزل المحلة قد أنهى ملف حراسة المرمى بأفضل شكل ممكن بعد التعاقد مع عامر عامر ومن قبله العربي والنفراوي إضافة للتعاقد مع محمد عبد الراضي لدعم قطاع الناشئين وتصعيد أحمد فوزي موهبة القطاع في حراسة المرمى.



وأكد خليل أن مركز حراسة المرمى كان يمثل قلقًا كبيرًا لجماهير غزل المحلة خلال السنوات الماضية وأن الإدارة الحالية برئاسة المهندس وليد خليل كانت مصرة على علاج هذا القلق بشكل نهائي.



واختتم خليل أن لجنة التعاقدات تواصل عملها ليلًا نهارًا من أجل التعاقد مع أفضل العناصر قبل إغلاق باب القيد.