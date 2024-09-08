منتخب إسبانيا يحقق انتصارًا عريضًا على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوز هام ومميز على نظيره منتخب سويسرا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا.

وانطلقت مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على ملعب جنيف.

نتيجة مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

وفاز منتخب إسبانيا على منتخب سويسرا برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل خوسيلو نجم إسبانيا اولى الأهداف في الدقيقة الرابعة بصناعة من يامين لامال.

وعزز فابيان رويز بالهدف الثاني والثالث في الدقائق 13، 77 على التوالي من عمر المباراة.

وسجل فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة ثمانين من عن. المباراة بمساعدة من خوسيلو صاحب الهدف الأول.

في حين جاء هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة الواحدة والأربعون من عمر المباراة وذلك بأقدام زكي أمدوني.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز الإسبان برباعية.

وبهذا الفوز يرفع منتخب اللاروخا رصيده إلى النقطة الرابعة في الوصافة وبفارق نقطتين عن الدنمارك صاحب الصدارة، في حين يتجمد رصيد سويسرا عند المركز الرابع دون نقاط.

ودخل منتخب إسبانيا مباراته أمام سويسرا بالتشكيل التالي:-