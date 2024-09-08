رونالدو يقود البرتغال للفوز على اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا أمام نظيره اسكتلندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "النور"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب البرتغال بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب، دون نقاط.

أحداث مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح اسكتلندا في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من ماك لين من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مكتوميناي برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وشارك كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال في الدقيقة 46 بدلًا من بيدرو نيتو.

ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف التعادل لصالح البرتغال في الدقيقة 54، بعد تمريرة من رافائيل لياو إلى زميله فيرنانديز الذي استقبلها بتسديدة يسارية مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 82، بعد رأسية من كريستيانو رونالدو من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

واستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 88، بعد عرضية من نونو مينيديز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.