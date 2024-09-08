نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترجم جديد للأهلي بعد رحيل دكتور ضياء النجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامى خالد الغندور، أن دكتور ضياء النجار قضى أسبوع كامل مع السويسري مارسيل كولر كمترجم مؤقت قبل إعلان رحيله.

وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" سيظهر مترجم جديد رفقة السويسري مارسيل كولر في مران الغد".

وتابع الغندور:" المترجم الجديد مصري كان يعيش في سويسرا وتم ترشيحه من جانب السفارة السويسرية في مصر من ضمن ترشيحات عديده".

وأختتم:" تم اختيار المترجم الجديد بقرار كولر بعد العديد من الاجتماعات والجلسات مع المرشحين".