نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة إسبانيا وسويسرا التي لعبت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب إسبانيا برباعية مقابل هدف وحيد جاء لصالح منتخب سويسرا الذي فشل في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب جنيف.

وافتتح خوسيلو اللقاء بإحراز أولى الأهداف من تمريرة حاسمة قدمها له اللاعب يامين لامال، نجم الفريق في الدقيقة الرابعة.

وعزز فابيان رويز نجم إسبانيا بالهدف الثاني والثالث في الدقائق 13،77 على التوالي من عمر المباراة.

وحاول زكي أمدوني نجم سويسرا بمساعدة من بريل إيمبولو في تقليص النتيجة بإحراز هدف المنتخب الأول في الدقيقة 41 من عمر المواجهة.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة أتم فيران توريس الأهداف بتسجيل هدف رابع لصالح منتخب إسبانيا في شباك سويسرا الذي فشل حارس المباراة في التصدي له.