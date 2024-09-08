نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز أمام نظيره اسكتلندا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب "النور" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة البرتغال ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح سكوت مكتوميناي أول أهداف اللقاء لصالح اسكتلندا في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من ماك لين من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مكتوميناي برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل برونو فيرنانديز لصالح البرتغال في الدقيقة 54، بعد تمريرة من رافائيل لياو إلى زميله فيرنانديز الذي استقبلها بتسديدة يسارية مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 88، بعد عرضية من نونو مينيديز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.