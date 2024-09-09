نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي» جداول ترتيب مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، وذلك قبل بداية مباريات اليوم الإثنين.

وتشهد مباريات اليوم، مواجهات قوية ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

أبرز مواجهات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المغرب ضد ليسوتو

يلتفي منتخب المغرب أمام نظيره منتخب ليسوتو في مواجهة تعتبر سهلة بالنسبة لمنتخب أسود الأطلس، ويسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز في المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة المغرب ضد ليسوتو

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد ليسوتو اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السنغال ضد بوروندي

يلتقي منتخب السنغال أمام منافسه منتخب بوروندي في مواجهة قوية تجمع بينهما، يأمل من خلالها منتخب السنغال في تحقيق الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من حسم الصعود مبكرا.

موعد مباراة السنغال ضد بوروندي

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة السنغال ضد بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:



المجموعة الأولى:

1- تونس 6 نقاط

2 - جامبيا نقطة واحدة

3 - جزر القمر نقطة واحدة

4 - مدغشقر صفر نقاط

المجموعة الثانية:

1 - المغرب 3 نقاط

2 - إفريقيا الوسطى 3 نقاط

3 - ليسوتو صفر نقاط

4- الجابون صفر نقاط

المجموعة الثالثة:

1 - مصر 3 نقاط

2-موريتانيا 3 نقاط

3- بتسوانا صفر نقاط

4- الرأس الأخضر صفر نقاط

المجموعة الرابعة:

1 - نيجيريا 3 نقاط

2- رواندا نقطة واحدة

3- ليبيا نقطة واحدة

4- بنين صفر نقاط

المجموعة الخامسة:

1- الجزائر 3 نقاط

2 - ليبيريا نقطة واحدة

3- توجو نقطة واحدة

4 - غينيا الاستوائية صفر نقاط

المجموعة السادسة:

1- السودان 3 نقاط

2- أنجولا 3 نقاط

3- غانا صفر نقاط

4 - النيجر صفر نقاط

المجموعة السابعة:

1- كوت ديفوار 3 نقاط

2- تشاد نقطة واحدة

3- سيراليون صفر نقاط

4- زامبيا صفر نقاط

المجموعة الثامنة:

1 - جمهورية الكونغو 3 نقاط

2 -تنزانيا نقطة واحدة

3- إثيوبيا صفر نقاط

4- غينيا صفر نقاط

المجموعة التاسعة:

1 - غينيا بيساو 3 نقاط

2 - موزمبيق نقطة واحدة

3 - مالي صفر نقاط

4 - إسواتيني صفر نقاط

المجموعة العاشرة:

1 - الكاميرون 3 نقاط

2-كينيا نقطة واحدة

3- زيمبابوي صفر نقاط

4 - نامبيا صفر نقاط

المجموعة الحادية عشر:

1-الكونغو 3 نقاط

2 - أوغندا نقطة واحدة

3- جنوب إفريقيا صفر نقاط

4 -جنوب السودان صفر نقاط

المجموعة الثانية عشر:

1-بوروندي 3 نقاط

2 - بوركينا فاسو نقطة واحدة

3 - السنغال صفر نقاط

4 - مالاوي صفر نقاط.