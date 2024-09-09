نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: "مخدتش جنيه من منصبي.. ومحدش كرّمني زي حسام الزناتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتقاض أي أموال من توليه مسئولية إدارة المسابقات.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "حسام الزناتي تولى رئاسة لجنة المسابقات لمدة موسم وتقاضى ٥٠ أو ٦٠ ألف جنيه شهريًا، وبعد نهاية الموسم رحل للعمل في نادي الجونة، واتحاد الكرة أقام له حفل تكريم، وهو ما لم يحدث معي".

وأكمل: "لم ولن أطلب تكريمي من اتحاد الكرة أو أي مسئول، وأشعر بالغضب من مسئولين يهاجموني رغم أنهم يعلمون الحقيقة، لكنهم يهدفون لتواجد شخص آخر بدلًا مني".