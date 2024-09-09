نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: لم استفيد من منصبي.. وتعرضت للهجوم من عضو اتحاد كرة سابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إنه لم يأخد اي حاجة من كرة القدم، ولا فلوس ولا أي امور مادية

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "غريب ان عضو اتحاد كرة سابق وناوي ينزل الانتخابات القادمة وبيهاجمني علشان الانتخابات القادمة يطلع يقول اني رئيس منطقة".

واضاف: "مجالس إدارات المناطق اتلغت، بقت مجموعة من المديرين بيترأسهم مدير اتحاد الكرة وهو وليد العطار، لا يوجد لي دور في فرع الأسكندرية".

واوضح: "انا بساعد اي حد بيطلب حاجة، لكن مش هروح امضي على الشيكات، مش هدي توجيهات، اي توجيهات بيطلع من اتحاد الكرة".

واختتم تصريحاته: "قانون الدولة بيرفض ان حد يكون عضو مجلس إدارة في هيئتين".