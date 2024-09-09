نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: عرض الشرطة العراقي حقيقي ورفضته سموحة.. وارتباطي بالزمالك شرف كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام حسن مهاجم فريق نادي سموحة، أن الشرطة العراقي طلب التعاقد معه وأرسل عرض رسمي لنادي سموحة.

وأكد حسام حسن خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" عرض الشرطة العراقي حقيقي وفاكس رسمي اتبعت لسموحة ومجلس الادارة رد بالرفض".

وتابع:" العرض لم يكن بقيمة سموحة أو بقيمتي كحسام حسن، القرار في يد مجلس الإدارة ودائما علاقتي طيدة بهم وأترك لهم كافة الأمور".

وأكمل حسام حسن:" خلال الأيام المقبلة من الممكن أن يحدث أي شئ، الأمور في يد سموحة وما يخصني تم الإتفاق عليه مع الشرطة العراقي".

واستطرد هداف فريق سموحة:" كان هناك حديث من جانب نادي الزمالك قبل نهاية مسابقة الدوري وشرف كبير لأي لاعب في مصر أن يتذكر إسمه ويرتبط بنادي الزمالك الكبير".