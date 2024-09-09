نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة النرويج ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الجماهير المتابعة لدوري الأمم الأوروبية مباراة منتخب النرويج أمام نظيره النمسا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

ويسعى الفريقين من أجل تحقيق الفوز الأول في البطولة بعد غياب الانتصارات في الجولة الأولى حيث تعادل منتخب النرويج مع نظيره كازاخستان.

بينما تعادلت النمسا إيجابيا مع منتخب سلوفينيا بهدف لمثله.

موعد مباراة النرويج ضد النمسا في دوري الأمم

تنطلق صافرة بداية في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الحادي عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة النرويج ضد النمسا في دوري الأمم

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.