نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الأهلي للانتاج الإعلامي تتفاوض مع شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الإعلامي أحمد شوبير قريب من التواجد في قناة الأهلي بشكلها الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شركة الأهلي للانتاج للإعلامي تتفاوض مع شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على القناة عقب عودتها مرة أخرى".

وأضاف أمير هشام: "هناك مقترح داخل قناة الأهلي لعودة القناة مرة أخرى للعمل ليلة مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي، أو أكتوبر المقبل"