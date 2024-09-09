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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، موقفه بشأن الاعتزال في المستقبل القريب.

لوكا مودريتش يحسم موقفه من الاعتزال

مودريتش، الذي بلغ 39 عامًا، قاد منتخب بلاده للفوز على بولندا بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وعقب اللقاء، قال مودريتش في تصريحات تلفزيونية مقتضبة: "لا أحد يعلم ما سيحدث معي. علينا التعامل مع كل مباراة على حدة".

وأضاف: "لا يمكنني التفكير في المستقبل الآن. عندما أفقد الشغف بداخلي، سيكون الوقت مناسبًا للاعتزال".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يشعر بتلك النار ويقرر متى يحين الوقت".